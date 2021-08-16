"Я не удивлен, что Карпин не вызвал Дзюбу в сборную. Закономерно. Как говорится, дорогу молодым!" - приводит слова Кафельникова "СЭ".
Сегодня был объявлен состав сборной России на ближайшие матчи квалификационного турнира чемпионата мира 2022 года. Тренерский штаб во главе с Валерием Карпиным вызвал 31 футболиста. Нападающий "Зенита" Артем Дзюба не был вызван на сентябрьские игры национальной команды. Дзюба не получил приглашения в сборную впервые с ноября прошлого года. Также в состав национальной команды не был включен нападающий "Спартака" Александр Соболев.
Отметим, что между Валерием Карпиным и Артемом Дзюбой был конфликт - 52-летний специалист в свое время работал с форвардом в "Спартаке".
1 сентября сборная России проведет матч с Хорватией в отборочном турнире чемпионата мира 2022 года.
"Дорогу молодым!" Кафельников - об отсутствии Дзюбы в сборной России
Экс-первая ракетка мира, болельщик "Спартака" Евгений Кафельников прокомментировал отсутствие в составе сборной России нападающего Артема Дзюбы.
Фото: ФК "Зенит"
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