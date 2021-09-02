Захарян заявил, что испытывает положительные эмоции после матча с Хорватией. По его словам, выступление сборной России получилось неплохим.
"Эмоции хорошие. Конечно, хотели выиграть. Матч получился неплохим, поэтому доволен. У меня был хороший момент, чуть не исполнил. Надо было быть хладнокровнее. В перерыве тренер указал на некоторые моменты, что делали неправильно. И на то, что делали правильно, чтобы так продолжали и во втором тайме", - сказал Захарян.
Отметим, что в матче против Хорватии Захарян впервые вышел на поле в составе сборной России. Он провел на поле 70 минут и был заменен на Дениса Черышева.
Источник: Матч ТВ
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Захарян прокомментировал результат матча с Хорватией
Полузащитник сборной России Арсен Захарян прокомментировал результат матча с Хорватией, состоявшегося в четвертом туре отборочного раунда ЧМ-2022 (0:0).
Фото: Getty Images
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