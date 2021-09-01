Далич отметил, что рад исходу матча с командой России. Также он заявил, что сборная Хорватии хорошо выглядела в этом поединке.
"Получить ничью в гостях против команды, которую считаешь самым сильным противником и фаворитом, - очень рад такому исходу. <...> Мы отлично выглядели, но так и не смогли забить. Жаль, хотя к команде претензий нет", - сказал Далич.
Источник: Матч ТВ
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Тренер сборной Хорватии Далич: очень рад исходу матча с Россией
Наставник сборной Хорватии Златко Далич заявил, что рад результату матча с Россией в отборочном раунде ЧМ-2022 (0:0).
Фото: Getty Images
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