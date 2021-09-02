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Колосков высказался о кадровых решениях Карпина в матче с Хорватией

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков высказался о кадровых решениях главного тренера сборной России Валерия Карпина в матче с Хорватией.
Фото: РИА Новости
Напомним, что накануне сборная России дома сыграла вничью с Хорватией (0:0) в матче четвертого тура отборочного этапа ЧМ-2022.

Колосков заявил, что Карпин приложил максимальные усилия, чтобы выбрать оптимальный состав на игру. Также он отметил важность выступления за сборную России молодых футболистов.

"Карпин сделал максимум за три дня, чтобы выбрать боеспособный состав. За такой промежуток времени это сделать очень трудно. Просматривалось огромное стремление к атакующей игре - это похвально. Также важно, что молодые игроки смогли себя показать - Захарян, Самошников.

Почему не вышел Смолов? Меня изначально удивило, что не было ярко выраженного форварда в стартовом составе. Но, очевидно, Карпин изучил состав и манеру игры хорватов и нашел оптимальный вариант", - сказал Колосков.

Источник: Sport24

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Теги: Колосков Карпин Сборная России
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