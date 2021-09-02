Газзаев прокомментировал ничью в матче Россия - Хорватия

Напомним, что накануне сборная России в "Лужниках" сыграла вничью с командой Хорватии в матче четвертого тура отборочного раунда ЧМ-2022.
Газзаев отметил, что в действиях футболистов сборной России чувствовалось большое желание проявить себя. Также он заявил, что исход встречи закономерен.
"По игре сборной России можно отметить, что чувствовалось у игроков огромное желание, было много старания, в принципе игра была равная. Не скажешь, что было много моментов, обе команды очень осторожно играли, подтвердили свое лидерство. Обе команды очень внимательно играли в обороне, поэтому в целом результат закономерен", - сказал Газзаев.
Источник: ТАСС
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Экс-наставник ЦСКА Валерий Газзаев поделился мнением об игре сборной России в матче против команды Хорватии (0:0).
Фото: "Чемпионат"
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