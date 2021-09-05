— Кроме счета и результата нечего отметить. Конечно, хорошо то, что у нас в обойме есть игроки, способные решить ситуацию. Я имею в виду Жемалетдинова, Смолова и Ерохина. Они были хороши, — цитирует Непомнящего "Все про спорт".
Матч между Кипром и Россией состоялся в рамках отборочного турнира к ЧМ-2022 года в Катаре. За россиян забивали Александр Ерохин и Рифат Жемалетдинов, ассистентом в обоих голах выступил Федор Смолов.
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Непомнящий — о матче с Кипром: хорошо то, что в обойме сборной есть игроки, способные решить ситуацию
Российский специалист Валерий Непомнящий высказался о победе национальной команды над Кипром (2:0).
Фото: РИА Новости
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