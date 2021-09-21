Смородская заявила, что ее разочаровало решение Дзюбы. По ее мнению, Артем отказался от приглашения в национальную команду, поскольку боится, что не будет выходить на поле.
"Я очень разочарована и удивлена решением Дзюбы отказаться выступать за сборную России. Ведь абсолютно все игроки, без исключения, очень гордятся вызовом в сборную и хотят играть за свою страну. Вряд ли это как-то связано с его конфликтом с Карпиным. Думаю, Дзюба просто боится, что не будет играть", - сказала Смородская.
Напомним, ранее Дзюба, включенный в расширенный список игроков сборной России для подготовки к октябрьским матчам квалификационного этапа ЧМ-2022, заявил, что не отправится в расположение национальной команды. Форвард объяснил свое решение тем, что не набрал оптимальную форму.
Источник: Sport24
Артем Дзюба отказался от приглашения в сборную России
Карпин прокомментировал отказ Дзюбы от вызова в сборную России
Смородская - об отказе Дзюбы от приглашения в сборную: он просто боится, что не будет играть
Экс-президент "Локомотива" Ольга Смородская прокомментировала решение форварда "Зенита" Артема Дзюбы отказаться от вызова в сборную России.
Фото: "Зенит"