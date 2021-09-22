Президент ФИФА Инфантино назвал Россию великой футбольной державой

Президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино высказался о своем отношении к России как к футбольной стране.

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Верю ли я в возможности



Сборная России на домашнем чемпионате мира-2018 дошла до 1/4 финала, где в серии послематчевых пенальти уступила сборной Хорватии. Победителем того турнира стала Франция, которая обыграла в финале хорватов со счетом 4:2.



На чемпионате Европы-2020, который состоялся минувшим летом, российские футболисты не смогли выйти из группы с Бельгией, Данией и Финляндией. После этого турнира с поста главного тренера был уволен Станислав Черчесов. На его место был назначен Валерий Карпин, под руководством которого сборная России провела три матча, одержала две победы и один раз сыграла вничью. "Россия - великая футбольная держава, и мы провели там лучший чемпионат мира в истории. Мы просто должны продолжать играть и тренироваться.Верю ли я в возможности сборной России ? Конечно верю, совершенно точно", - цитирует Инфантино "Р-Спорт" Сборная России на домашнем чемпионате мира-2018 дошла до 1/4 финала, где в серии послематчевых пенальти уступила сборной Хорватии. Победителем того турнира стала Франция, которая обыграла в финале хорватов со счетом 4:2.На чемпионате Европы-2020, который состоялся минувшим летом, российские футболисты не смогли выйти из группы с Бельгией, Данией и Финляндией. После этого турнира с поста главного тренера был уволен Станислав Черчесов. На его место был назначен Валерий Карпин, под руководством которого сборная России провела три матча, одержала две победы и один раз сыграла вничью.