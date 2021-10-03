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СМИ: участие Глушакова в матчах против Словакии и Словении под вопросом из-за микроповреждения задней поверхности бедра

У полузащитника "Химок" Дениса Глушакова по итогам медицинского обследования в подмосковном клубе выявлено микроповреждение задней поверхности бедра.
Фото: СЭ
По информации источника, в команде уверены, что 34-летний россиянин восстановится к следующему туру Российской Премьер-Лиги, а вот решение об его участии в матчах национальной сборной против Словакии и Словении будет принято позже.

Напомним, Глушаков получил травму в игре с тульским "Арсеналом" (0:0). На счету Дениса в нынешнем сезоне РПЛ шесть голов в десяти матчах.

Сборная России в октябре в рамках отбора на ЧМ-2022 сыграет против Словакии (в Казани) и Словении (в Мариборе) 8-го и 11-го числа соответственно.

Источник: Sport24


Теги: Глушаков Сборная России Химки
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