СМИ: участие Глушакова в матчах против Словакии и Словении под вопросом из-за микроповреждения задней поверхности бедра

У полузащитника "Химок" Дениса Глушакова по итогам медицинского обследования в подмосковном клубе выявлено микроповреждение задней поверхности бедра.

Фото: СЭ





Напомним, Глушаков получил травму в игре с тульским "Арсеналом" (0:0). На счету Дениса в нынешнем сезоне РПЛ шесть голов в десяти матчах.



в октябре в рамках отбора на ЧМ-2022 сыграет против Словакии (в Казани) и Словении (в Мариборе) 8-го и 11-го числа соответственно.



Источник: По информации источника, в команде уверены, что 34-летний россиянин восстановится к следующему туру Российской Премьер-Лиги, а вот решение об его участии в матчах национальной сборной против Словакии и Словении будет принято позже.Напомним, Глушаков получил травму в игре с тульским "Арсеналом" (0:0). На счету Дениса в нынешнем сезоне РПЛ шесть голов в десяти матчах. Сборная России в октябре в рамках отбора на ЧМ-2022 сыграет против Словакии (в Казани) и Словении (в Мариборе) 8-го и 11-го числа соответственно.Источник: Sport24