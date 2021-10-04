- Дзюба вроде бы сказал, что не готов играть в сборной по своему состоянию. Но не игрок должен определять состояние: есть тренер, есть медицинский штаб. Игрок должен приехать в расположение сборной, там проводят обследования, и уже там решается, почему игрок не может выступать в сборной. Дзюба был признан игроком месяца, он мог бы помочь национальной сборной. Но если игрок общается со сборной через прессу, поддерживаю мнение Олега Романцева, что такие игроки не должны привлекаться в национальную сборную, - передает слова Газзаева РИА Новости.
Ранее стало известно, что после объявления расширенного состава сборной России из 34 футболистов для подготовки к октябрьским матчам квалификации на Чемпионат мира-2022 против Словакии и Словении нападающий "Зенита" Артем Дзюба, который был включен в расширенный состав, объявил о своей неготовности помочь национальной команде в данный момент. Футболист объяснил такое решение своей плохой текущей физической формой и нежеланием занимать чье-то место. После этого в трех последовавших турах Российской премьер-лиги Дзюба забил 4 гола.
Газзаев - о Дзюбе: если игрок общается со сборной России через прессу, он не должен в нее привлекаться
Экс-главный тренер ЦСКА и сборной России Валерий Газзаев прокомментировал отказ нападающего "Зенита" Артема Дзюбы от вызова в национальную команду.
Фото: РИА Новости