Билялетдинов заявил, что сборной России следует избежать недооценки соперника. По его словам, команда Словакии является неудобным оппонентом для россиян.
"Мы всегда рассчитываем на победу, даже с более сильным соперником. Не стоит их недооценивать, вспомним тот же весенний матч (1:2). Словаки неудобны: к отбору ЧМ-2006 сыграли с ними вничью (1:1), а потом, когда Семин возглавил сборную, сыграли 0:0, тот же 0:2 на Евро-2016… Они, скажем так, всё время портят нам жизнь в плане игры. Не знаю, как в этот раз будет, но если играть в удобном для них режиме, то обыгрывать будет очень непросто", - заявил Билялетдинов.
Отметим, что матч Россия - Словакия пройдет сегодня, 8 октября, на казанской "Ак Барс Арене". Встреча начнется в 21.45 мск.
Сборная России пребывает на втором месте в турнирной таблице отборочной группы H, набрав 13 очков. Словаки занимают третье место, в их активе девять очков.
Источник: Матч ТВ
Ринат Билялетдинов: не стоит недооценивать словаков, это неудобный для нас соперник
Российский тренер Ринат Билялетдинов высказался о предстоящем матче отборочного раунда ЧМ-2022 Россия - Словакия.
Фото: РИА Новости