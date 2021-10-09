- Словаки нас возили всю игру. Сафонов спас пару раз. Считаю, что мы начали играть более раскованно, после усатого Стаса, немного расслабленнее. Это дает свои плоды: 4 игры и нет пропущенных голов. Победителей не судят. Хоть руками мы играем, главное, что есть очки, - передает слова Спиридонова "СЭ".
Сборная России под руководством главного тренера Валерия Карпина одержала домашнюю победу над сборной Словакии (1:0) в матче европейской квалификации на Чемпионат мира-2022, который пройдет через год в Катаре. Прежний наставник национальной команды Станислав Черчесов покинул свой пост после провала на Чемпионате Европы-2020, где сборная России заняла последнее место в группе.
Волейболист Спиридонов: после усатого Стаса сборная стала играть раскованнее и расслабленнее. Это дает свои плоды
Волейболист Алексей Спиридонов прокомментировал итоги отборочного матча к ЧМ-2022 Россия - Словакия (1:0).
Фото: РПЛ