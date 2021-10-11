Познер отметил, что Дзюба проявил эгоизм, отказавшись от приглашения в национальную команду.
"Дзюба решил показать, что без него обойтись нельзя и занял эту позицию. Мягко говоря, она странна. Я бы сказал, что эгоистична", - заявил журналист.
Напомним, что Дзюба был включен в расширенный состав сборной России на октябрьские матчи отбора на ЧМ-2022. Нападающий "Зенита" отказался от приглашения в команду, сославшись на то, что пребывает не в лучшей форме.
Отметим, что сегодня, 11 октября, сборная России сыграет с командой Словении на выезде в матче отборочного раунда ЧМ-2022. Встреча пройдет в Мариборе и начнется в 21.45 мск.
Источник: Матч ТВ
"Странная и эгоистичная позиция". Познер - об отказе Дзюбы от приглашения в сборную России
Известный журналист Владимир Познер прокомментировал решение форварда "Зенита" Артема Дзюбы оказаться от приглашения в сборную России.
Фото: РИА Новости