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Агент Сутормина: Леша заслужил быть капитаном сборной. Он порядочный парень

Александр Клюев, агент полузащитника "Зенита" Алексея Сутормина, заявил, что футболист заслужил быть капитаном сборной России в матче отборочного турнира ЧМ-2022 со Словенией.
Фото: Getty images
"Очень рад за Лешу, это не просто так, он заслужил быть капитаном национальной команды. Сутормин порядочный парень, достойно выступает за клуб и сборную. Поздравляю Алексея от всей души!" - сказал Клюеюв.

В Мариборе начался матч между сборными России и Словении. Идет первый тайм, счет 0:0. С капитанской повязкой на поле вышел полузащитник "Зенита" Алексей Сутормин. Отметим, что он станет 5-м капитаном сборной при Валерии Карпине. Сутормин проводит свой 2-й матч за национальную команду.

Алексей Сутормин в текущем сезоне провел 10 матчей в РПЛ, в которых забил 3 гола и стал автором одной голевой передачи.

Источник: "СЭ"


Теги: Сутормин Сборная России Зенит
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