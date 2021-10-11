"Очень рад за Лешу, это не просто так, он заслужил быть капитаном национальной команды. Сутормин порядочный парень, достойно выступает за клуб и сборную. Поздравляю Алексея от всей души!" - сказал Клюеюв.
В Мариборе начался матч между сборными России и Словении. Идет первый тайм, счет 0:0. С капитанской повязкой на поле вышел полузащитник "Зенита" Алексей Сутормин. Отметим, что он станет 5-м капитаном сборной при Валерии Карпине. Сутормин проводит свой 2-й матч за национальную команду.
Алексей Сутормин в текущем сезоне провел 10 матчей в РПЛ, в которых забил 3 гола и стал автором одной голевой передачи.
Источник: "СЭ"
Агент Сутормина: Леша заслужил быть капитаном сборной. Он порядочный парень
Александр Клюев, агент полузащитника "Зенита" Алексея Сутормина, заявил, что футболист заслужил быть капитаном сборной России в матче отборочного турнира ЧМ-2022 со Словенией.
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