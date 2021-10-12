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Российских болельщиков избили в Мариборе после матча со Словенией

В Мариборе было совершено нападение на российских болельщиков после матча отборочного турнира ЧМ-2022 между сборными Словении и России (1:2).
Фото: РФС
Об этом рассказал болельщик по имени Роман.

"Нас было пять человек. После игры вышли со стадиона и пошли пешком в отель. Шли без цветов сборной России. В темноте на одной из улиц на нас со спины напали местные: начали валить на землю и избивать.

Одного из наших парней серьезно избили - его доставили в больницу, где зафиксировали переломы и множественные ушибы. Врачи предложили сделать операцию сегодня-завтра, но он решил отказаться, так как был рейс в Россию. Сейчас он летит домой. Естественно, такое не осталось незамеченным полицией. Они оформили протокол", - приводит слова болельщика Р-Спорт.

Сборная России в Мариборе победила Словению со счетом 2:1 в матче 8-го тура отборочного турнира чемпионата мира-2022. На 28-й минуте счет в матче открыл защитник сборной России Игорь Дивеев. На 32-й минуте защитник Георгий Джикия забил второй гол россиян в этой встрече. В конце первой половины встречи Словения отыграла один мяч: на 40-й минуте забил полузащитник Йосип Иличич.

Подопечные Карпина набрали 19 очков и возглавили таблицу группы H. В ноябре Россия двумя матчами завершит квалификационный турнир ЧМ-2022. 11 ноября в Санкт-Петербурге на "Газпром Арене" россияне сыграют против Кипра (20:00 мск), а 14 ноября в последнем туре Россия в Сплите проведет встречу с Хорватией.


Теги: Сборная России Сборная Словении
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