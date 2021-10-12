- Мне игра очень понравилась, в первую очередь своим результатом. Джикия побыл Ибрагимовичем - а почему нет, гол в его стиле - и в целом весь матч провел на высоком уровне. Сафонов большой молодец, два отличных матча. До этого Гильерме показал прекрасную игру и он мог быть основным, но сейчас Сафонов абсолютно доказывает, что он номер один. Валерия Карпина хочу отдельно поздравить, прекрасно справляется со своей задачей, с победой, - передает слова Нигматуллина "РБК.Спорт".
Сборная России в пяти матчах под руководством нового главного тренера Валерия Карпина сыграла вничью в стартовой игре с Хорватией (0:0) и одержала 4 победы подряд. В октябре 2021 года наша национальная команда победила на своем поле Словакию (1:0) и обыграла на выезде Словению (2:1). В обеих этих встречах ворота сборной России защищал голкипер "Краснодара" Матвей Сафонов, ранее, в сентябре, три матча "на ноль" отыграл за сборную вратарь "Локомотива" Гильерме. Центральный защитник Георгий Джикия в матче против Словении забил гол через себя в стиле Златана Ибрагимовича после розыгрыша углового.
Нигматуллин - об игре сборной России: Сафонов большой молодец, два отличных матча. Джикия побыл Ибрагимовичем
Экс-голкипер "Локомотива", "Спартака" и сборной России Руслан Нигматуллин прокомментировал итоги октябрьских матчей национальной команды со Словакией (1:0) и Словенией (2:1).
Фото: ТАСС