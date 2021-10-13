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Карпин рассказал, какая позиция на поле стала для него самой проблемной при выборе состава

Главный тренер сборной России Валерий Карпин ответил на вопрос о самой проблемной позиции на поле при формировании состава на октябрьский сбор.
Фото: РФС
- Самой проблемной позицией были крайние защитники именно с точки зрения количества. Если на сентябрьском сборе были Караваев, Фернандес, Самошников, даже довызвали Сутормина, то на октябрьском сборе остался один лишь Сутормин, - цитирует Карпина "Чемпионат".

При формировании списка футболистов, вызванных на октябрьский сбор, тренерский штаб сборной России столкнулся с кадровыми проблемами. Правый защитник ЦСКА Марио Фернандес после сентябрьских матчей сборной объявил о завершении выступлений за национальную команду; правый защитник "Зенита" Вячеслав Караваев весь отрезок после сентябрьского сбора восстанавливался от повреждения, ни разу не сыграв за клуб; левый защитник "Рубина" Илья Самошников получил травму в матче 10 тура РПЛ против "Нижнего Новгорода" (0:1).


Теги: Сборная России Карпин
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