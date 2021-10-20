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Адвокат: Карпин - хороший тренер, но он зависит от игроков

Бывший главный тренер сборной России Дик Адвокат поделился мнением о перспективах Валерия Карпина в национальной команде.
Фото: РПЛ
"У Валерия Карпина потенциал есть, это видно по последним матчам. Дайте ему время. Он хороший тренер, имеет достаточно опыта, чтобы сделать все так, как нужно. Но Карпин, как и любой тренер, зависит от игроков. Вы настолько хороши, насколько хороши ваши игроки", - сказал Адвокат.

Валерий Карпин возглавил сборную России летом 2021 года. Его контракт с РФС рассчитан до конца текущего года. Под руководством Карпина национальная команда провела пять матчей отборочного турнира чемпионата мира-2022 в Катаре. В этих встречах россияне одержали четыре победы и один раз сыграли вничью. В этих играх национальная команда пропустила всего один мяч.

Дик Адвокат был главным тренером сборной России с 2010 по 2012 год. Национальная команда с голландским специалистом провела 24 матча, в которых одержала 12 побед.

Источник: "СЭ"


Теги: Адвокат Карпин Сборная России
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