"Дзюба для сборной, я убежден, вчерашний день. И раньше, когда за нее играл, приносил не только пользу. Помешал, например, обыграть хорватов на чемпионате мира.
Вспомните, что было перед серией пенальти. Показывают нашу группу игроков. Там Дзюба, мат-перемат... Он, значит, поднимает градус. Вот где трагедия! Перед пенальти нельзя этого делать. Игроки и так волнуются", - приводит слова Бышовца Sport24.
Напомним, на домашнем чемпионате мира-2018 национальная команда России дошла до 1/4 финала, где в серии пенальти уступила сборной Хорватии.
Нападающий "Зенита" Артем Дзюба попал в расширенный список сборной России на октябрьские матчи против Словакии и Словении, но отказался играть за национальную команду. В составе сборной России 33-летний форвард дебютировал в 2011 году. В общей сложности за национальную команду Дзюба сыграл в 55 матчах, в которых забил 30 голов. В текущем сезоне Артем Дзюба сыграл в 14 матчах во всех турнирах, в которых забил 5 голов и стал автором 5 результативных передач.
Бышовец: Дзюба помешал сборной России пройти Хорватию на ЧМ-2018
Экс-главный тренер олимпийской сборной СССР и сборной России Анатолий Бышовец высказал мнение о перспективах форварда "Зенита" Артема Дзюбы в национальной команде.
Фото: РПЛ