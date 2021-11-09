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Ловрен поделился ожиданиями от матча Хорватия - Россия

Защитник "Зенита" и сборной Хорватии Деян Ловрен высказался о предстоящем матче с командой России в отборе на ЧМ-2022.
Фото: "Чемпионат"
Ловрен отметил, что хорватской сборной следует полностью сфокусироваться на матче с Мальтой, а уже потом нужно будет думать об игре с Россией. Также защитник заявил, что рассчитывает на победу сборной Хорватии с поединке с россиянами. Кроме того, Ловрен выразил надежду на хорошую поддержку со стороны хорватских болельщиков на стадионе в Сплите.

"Для начала мы должны полностью сконцентрироваться на игре с Мальтой. Думаю, что нас ждет непростой матч с этой командой. А после этого предстоит настоящий финал всего отборочного цикла. Будет здорово увидеть моих друзей из России в Сплите, однако я рассчитываю в этом матче на победу. Всех нас ждет большая игра - такой она окажется для обеих команд! Сборной России в ней для первого места в группе может хватить одного очка, нас же устроит только победа. Уверен, в продаже не останется ни единого билета и болельщики заполнят стадион на сто процентов", - сказал Ловрен.

Отметим, что матч заключительного тура группового этапа отбора на ЧМ-2022 Хорватия - Россия пройдет 14 ноября в Сплите. До этого сборная Хорватии встретится с Мальтой, а команда России - с Кипром. Оба матча пройдут завтра, 11 ноября.

На данный момент сборная России возглавляет турнирную таблицу группы H. В активе команды Валерия Карпина 19 очков. Хорваты набрали 17 очков и пребывают на втором месте в турнирной таблице группы.

Источник: Матч ТВ


Теги: Ловрен Сборная России Сборная Хорватии
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