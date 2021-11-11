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Валуев: надеюсь, что такой разгром пойдет только на пользу ребятам в психологическом плане

Депутат Госдумы РФ Николай Валуев прокомментировал победу сборной России над сборной Кипра (6:0) в отборе к чемпионату мира 2022 года.
Фото: РИА Новости
— Молодцы ребята и тренерский штаб, просто отлично! Шесть голов — это очень хорошо. Сейчас самое важное не сбрасывать настрой перед Хорватией. Надеюсь, что такой разгром пойдет только на пользу ребятам в психологическом плане, — рассказал Валуев в интервью Sport24.

Cборная России забила шесть безответных мячей в ворота сборной Кипра. 14 ноября команда Валерия Карпина сыграет против Хорватии в гостях.

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Теги: Сборная России Сборная Кипра Валуев
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