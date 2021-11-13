— Полностью ли готов газон к игре? Да, поле идеально, — цитируют Хорватский футбольный союз в РИА Новостях.
Стадион в Сплите сегодня примет матч отборочного турнира к чемпионату мира 2022 года между Хорватией и Россией. Игра начнется в 17:00 мск.
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Поле на стадионе матча Хорватия — Россия находится в идеальном состоянии
В хорватском футбольном союзе рассказали о состоянии газона на стадионе "Полюд" в Сплите.
Фото: Getty Images