— Я считаю, что у нас нет футбола, тут говорить не о чем. Выйдем напрямую на ЧМ, если победим? Я это всё понимаю, но для чего туда выходить? Последнее место занять? — задалась вопросом Тарасова в интервью "Матч ТВ".
Сегодня, 14 ноября, сборная России в рамках отборочного турнира к чемпионату мира 2022 года встретится со сборной Хорватии в гостях. Встреча в Сплите начнется в 17:00 мск. В случае победы или ничьей, сборная России выйдет на чемпионат мира напрямую.
Поле на стадионе матча Хорватия — Россия находится в идеальном состоянии
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Татьяна Тарасова: для чего выходить на чемпионат мира? Чтобы занять там последнее место?
Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова отреагировала на предстоящий матч между Хорватией и Россией в квалификации к ЧМ-2022 года.
Фото: РИА Новости