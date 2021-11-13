Татьяна Тарасова: для чего выходить на чемпионат мира? Чтобы занять там последнее место?

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова отреагировала на предстоящий матч между Хорватией и Россией в квалификации к ЧМ-2022 года.

Фото: РИА Новости