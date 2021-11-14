— У нашей сборной есть еще все шансы на то, чтобы попасть на чемпионат мира. Будем бороться в стыковых матчах, ничего страшного не случилось, — рассказал Дворкович в интервью "РБК-Спорту".
Сборная России с минимальным счетом проиграла сборной Хорватии (0:1) и теперь сыграет в стыковых матчах за право выхода на чемпионат мира 2022 года.
Жеребьевка стыковых матчей состоится 26 ноября, сами игры пройдут в марте 2022 года.
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Дворкович: сборная России будет бороться в стыковых матчах, ничего страшного не случилось
Бывший вице-премьер правительства России Аркадий Дворкович высказался о поражении сборной России от Хорватии (0:1).
Фото: ТАСС