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Краснодар-2
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Кубань
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Баженов: возвращение Черчесова в сборную России? Почему нет

Бывший форвард "Спартака" Никита Баженов допустил, что Станислав Черчесов может вернуться на пост главного тренера сборной России.
Фото: "Матч ТВ"
Баженова спросили, может ли Черчесов вновь возглавить сборную, если нынешний наставник команды Валерий Карпин покинет свой пост.

"А почему нет? Если руководители РФС договорятся, а Станислав Саламович готов вернуться, то пожалуйста. Я серьезно говорю. В одну реку в футболе вернуться возможно. Станислав Саламович, Юрий Павлович, иностранный специалист… Время подумать есть", - сказал Баженов.

Напомним, что сборная России под руководством Валерия Карпина заняла второе место в группе H в рамках отбора на ЧМ-2022. Команде предстоит сыграть в стыковых матчах за выход на чемпионат мира. При этом по окончании группового этапа отбора на ЧМ-2022 Карпин допустил, что вскоре может покинуть сборную.

Источник: Матч ТВ


Теги: Черчесов Баженов Сборная России
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