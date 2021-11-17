Лещенко заявил, что главному тренеру сборной России Валерию Карпину следует вызывать в команду форвардов Константина Тюкавина и Артема Дзюбу.
"Конечно, нужно было вызывать Тюкавина в основную сборную. Карпину надо вызывать в сборную Тюкавина и Дзюбу - и будет все нормально!" - сказал Лещенко.
Напомним, что накануне Тюкавин помог молодежной сборной России обыграть испанцев в матче отборочного этапа Евро-2023 (1:0). Нападающий "Динамо" отличился голом во втором тайме после выхода на замену.
Источник: Спорт-Экспресс
Лещенко: Карпину надо вызывать в сборную Тюкавина и Дзюбу. Тогда все будет нормально
Известный певец, болельщик "Динамо" Лев Лещенко поделился мнением о кадровых решениях тренерского штаба сборной России.
Фото: "Динамо"