Губерниев отметил, что у сборной России не особо высокие шансы выйти на ЧМ-2022. Также он поделился мнением о том, какие команды являются наиболее опасными соперниками для россиян в первом туре стыковых матчей.
"Согласен с Рашидом Рахимовым, что самые опасные соперники, которые могут попасться в первом туре, это Польша и Чехия. Но против абсолютно любой сборной нам придется очень сложно. Наши шансы попадания на чемпионат мира оцениваю как 20 на 80. Мы совсем не фавориты, но шанс нужно использовать", - заявил Губерниев.
Напомним, что сборная России заняла второе место в турнирной таблице отборочной группы H, пропустив вперед Хорватию. Команда Валерия Карпина в марте примет участие в стыковых матчах за выход на чемпионат мира.
Источник: Спорт-Экспресс
Губерниев: было бы здорово, если бы Россия и Украина встретились в стыковых матчах за выход на ЧМ-2022
Губерниев оценил шансы сборной России выйти на чемпионат мира
Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев высказался о шансах сборной России выйти на чемпионат мира.
Фото: РИА Новости