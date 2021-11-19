— Слова Тарасовой про отсутствие футбола в России? В каком-то смысле я с ней согласен. Татьяна Анатольевна имеет полнейшее право так говорить, она педагог с огромнейшим стажем, великий тренер.
Тем более если мы начнем сравнивать наш футбол с европейским, то точно можем сказать, что у нас футбола нет, — рассказал Валуев в интервью Sport24.
Ранее заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова перед матчем сборных Хорватии и России задалась вопросом, для чего команде Валерия Карпина нужно выходить на чемпионат мира.
Россияне проиграли хорватам и теперь сыграют в стыковых матчах за право участия на мундиале.
Валуев: я хотел бы, чтобы Карпин остался в сборной России
Татьяна Тарасова: для чего выходить на чемпионат мира? Чтобы занять там последнее место?
Татьяна Тарасова: поражение от Хорватии в очередной раз доказывает, что футбола в России просто нет
Валуев — о словах Тарасовой: если мы сравним наш футбол с европейским, то можем сказать, что у нас футбола нет
Депутат Госдумы Николай Валуев поддержал заслуженного тренера СССР по фигурному катанию Татьяну Тарасову.
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