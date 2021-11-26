Напомним, эта игра состоялась 14 ноября в Сплите. Россия проиграла Хорватии со счетом 0:1. В конце матча в собственные ворота мяч срезал Федор Кудряшов.
"Как мы и ожидали, Хорватия сразу начала прессинговать, давить. Мы должны были успокоить игру, показывать свой футбол. К сожалению, не получилось.
Возможно, нам не хватило лидеров в команде, которые смогли бы по-хорошему напихать и завести партнеров. Причем в каждой линии", - сказал Кудряшов.
Сборная России финишировала на 2-м месте в таблице группы H отборочного турнира ЧМ-2022. Теперь россияне в марте будущего года сыграют в стыковых матчах за путевку на мундиаль. Соперник сборной России по первому раунду стыковых матчей станет известен сегодня, 26 ноября
"Думал, что, возможно, нужно было упасть и попросить помощь". Кудряшов - об автоголе в матче с Хорватией
Кудряшов заявил, что сборной России не хватило лидеров в матче с Хорватией
Защитник сборной России Федор Кудряшов рассказал, чего не хватило национальной команде в матче отборочного турнира ЧМ-2022 против Хорватии.
Фото: РФС