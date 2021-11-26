— У сборной России есть все шансы на выход в Катар. Однако сборная Польши будет очень тяжелым соперником на этом пути, — рассказал Геркус в интервью "РБК Спорт".
В стыковых матчах за право сыграть на чемпионате мира 2022 года сборной России попалась сборная Польша. В финале победитель матча встретится с победителем пары Швеция — Чехия.
Для сборной России оба матча, если она квалифицируется в финал стыковых встреч, пройдут дома.
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Геркус: у сборной России есть все шансы на выход на чемпионат мира
Бывший президент "Локомотива" Илья Геркус считает, что сборная России может пробиться на чемпионат мира 2022 года в Катаре.
Фото: РИА Новости