— С Кудряшовым общались. Сейчас моральное состояние стало получше, начал играть. Понятно, что он хотел сделать, но он не смог сделать этого, потому что свело мышцы, — цитирует Карпина ТАСС.
Защитник сборной России Федор Кудряшов стал автором единственного гола в матче отборочного турнира к чемпионату мира 2022 года против Хорватии. Футболист срезал мяч в свои ворота, принеся Хорватии победу и прямую путевку на турнир.
Сборной России в марте предстоит пройти турнир из двух стыковых матчей, чтобы пробиться на турнир. Первым соперником станет Польша, далее — победитель пары Швеция - Чехия.
Карпин: сейчас моральное состояние Кудряшова стало получше, начал играть
Главный тренер сборной России Валерий Карпин рассказал о состоянии защитника Федора Кудряшова.
Фото: Чемпионат