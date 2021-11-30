Отметим, что накануне Карпин встретился с игроками сборной России в Москве. После этого он пообщался с журналистами.
"Как мне работа тренера сборной? После стыков надо будет об этом подумать. Клубная работа тоже интересная. Она другая, но интересная. Не могу оценить, насколько интереснее. Не могу сказать, что я скучаю по клубному футболу. Прямо сейчас нет", - заявил Карпин.
Напомним, что до работы в сборной Карпин являлся главным тренером "Ростова".
24 марта сборная России проведет полуфинальный стыковой матч за выход на ЧМ-2022 против команды Польши. Встреча пройдет на поле россиян. Победитель этой пары сыграет в финале с командой, которая выиграет в поединке Швеция - Чехия.
Источник: Sport24
Карпин: не могу сказать, что я скучаю по клубному футболу
Главный тренер сборной России Валерий Карпин заявил, что не скучает по работе в клубном футболе.
Фото: РФС