"Я считаю, что к словам Дзюбы нужно прислушаться. То, что говорит Дзюба - разумно, я на его стороне. В данном случае он прав. Других мыслей на этот счет у меня нет", - заявил Боярский.
Напомним, ранее Дзюба заявил о желании выступать за сборную России. По словам игрока, ради этого он готов помириться с главным тренером национальной команды Валерием Карпиным.
24 марта сборная России сыграет с командой Польши в полуфинале стыковых матчей за выход на чемпионат мира. 29 марта победитель данного противостояния встретится в финале с командой, которая выиграет в матче Швеция - Чехия.
Источник: Чемпионат
Дзюба - о возможном примирении с Карпиным: не против сделать шаг навстречу, но не хочу быть крайним
Боярский: я считаю, что к словам Дзюбы о сборной нужно прислушаться
Известный актер, болельщик "Зенита" Михаил Боярский прокомментировал слова нападающего петербургской команды Артема Дзюбы о желании вернуться в состав сборной России.
Фото: РИА Новости