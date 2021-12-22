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Гаджиев: в заявлениях Карпина и Дзюбы никогда не было подлых штук, за которые нельзя простить

Российский тренер Гаджи Гаджиев поделился мнением о готовности нападающего "Зенита" Артема Дзюбы вернуться в сборную.
Фото: Sportbox
Напомним, сегодня в интервью 33-летний форвард выразил готовность пойти на примирение с наставником национальной команды Валерием Карпиным ради игры за сборную.

"Дзюба ведь не первый пошел на компромисс. Мы же все слышали о том, как он заявил Карпину о своей физической неготовности. Как правило, мы должны прощать друг друга. В заявлениях Карпина и Дзюбы никогда не было подлых штук, за которые нельзя простить. Были, возможно, какие-то человеческие недоразумения, но национальный флаг должен всех объединить. Перед флагом нет конфликтов ни у Карпина, ни у Дзюбы", - приводит слова Гаджиева РБ Спорт.

Артем Дзюба попал в расширенный список сборной России на октябрьские матчи отборочного турнира чемпионата мира-2022, но отказался от приглашения, сославшись на плохую физическую форму. Отметим, что Дзюба не вызывался на игры национальной команды в сентябре и ноябре.

Нападающий Артем Дзюба выступает за "Зенит" с 2015 года. В текущем сезоне 33-летний футболист провел 24 матча, в которых забил 10 голов и стал автором 9 результативных передач. В общей сложности за петербургский клуб Дзюба провел 232 матча и забил 105 мячей.

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Теги: Гаджиев Карпин Дзюба Сборная России Зенит
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