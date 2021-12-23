Стрепетов заявил, что главный тренер сборной Валерий Карпин вызовет Дзюбу в команду, если тот будет хорошо играть за "Зенит". По его мнению, приглашение Артема в сборную на стыковые матчи за выход на ЧМ-2022 болельщики воспримут положительно, поскольку команде нужно добиться результата.
"Если Артем своей игрой докажет, то уверен, что Карпин вызовет его в сборную. С ним наша атака в любом случае будет разнообразней. Дзюба из тех, кто способен решить ключевой эпизод матча. На первом месте сейчас у нас стоит результат, поэтому его вызов в сборную, думаю, будет воспринят болельщиками положительно", - сказал Стрепетов.
Напомним, ранее Дзюба заявил, что готов вернуться в сборную России, несмотря на конфликт с наставником национальной команды Валерием Карпиным, тянущийся со времен их совместной работы в "Спартаке".
Источник: РБ Спорт
Стрепетов: думаю, болельщики положительно воспримут вызов Дзюбы в сборную
Бывший игрок "Зенита" Алексей Стрепетов прокомментировал слова форварда петербургской команды Артема Дзюбы о готовности вернуться в сборную России.
Фото: ТАСС