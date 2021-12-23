Стрепетов: думаю, болельщики положительно воспримут вызов Дзюбы в сборную

Бывший игрок "Зенита" Алексей Стрепетов прокомментировал слова форварда петербургской команды Артема Дзюбы о готовности вернуться в сборную России.
Фото: ТАСС
Стрепетов заявил, что главный тренер сборной Валерий Карпин вызовет Дзюбу в команду, если тот будет хорошо играть за "Зенит". По его мнению, приглашение Артема в сборную на стыковые матчи за выход на ЧМ-2022 болельщики воспримут положительно, поскольку команде нужно добиться результата.

"Если Артем своей игрой докажет, то уверен, что Карпин вызовет его в сборную. С ним наша атака в любом случае будет разнообразней. Дзюба из тех, кто способен решить ключевой эпизод матча. На первом месте сейчас у нас стоит результат, поэтому его вызов в сборную, думаю, будет воспринят болельщиками положительно", - сказал Стрепетов.

Напомним, ранее Дзюба заявил, что готов вернуться в сборную России, несмотря на конфликт с наставником национальной команды Валерием Карпиным, тянущийся со времен их совместной работы в "Спартаке".

Источник: РБ Спорт


Теги: Дзюба Стрепетов Сборная России Зенит
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 1
  • Нравится
  • +1
  • Не нравится

Последние новости

Форвард "Нижнего Новгорода" Сулейманов: мы не исключаем, что станем обладателями Кубка России
Стрепетов: думаю, болельщики положительно воспримут вызов Дзюбы в сборную 5
Чеферин: отмена Суперлиги стала нашей самой значительной общей победой в 2021 году
Канчельскис: российский футбол упал в глубокую яму. В клубах РПЛ работают воры и дилетанты 3
Анчелотти заявил, что Мбаппе и Холанд хотят перейти в "Реал"
Камоцци и "Спартак", фанаты "Зенита" против FAN ID, Агаларов может перейти в "Базель". Главное за 23 декабря
Буффон: я бы хотел еще поиграть в Мексике или США
"Арсенал" предлагает "Барселоне" обмен Обамеянга на Коутиньо
Источник: Белорус Павлюченко, ранее не прошедший просмотр в "Зените", может перейти в "Ахмат" 1
"Ростов" объявил о подписании Кнудсена из "Лиллестрема" 4
Фанаты "Зенита" заявили, что откажутся от оформления FAN ID 17
Долгов: если Глушаков продолжит в том же духе, то поможет сборной в стыковых матчах 2
Бывший тренер "Зенита" Луческу в 5-й раз признан лучшим тренером Румынии
Экс-президент клуба АПЛ - о жалобах игроков на график: если бы не футбол, половина из вас бы работала в "Макдоналдс" 2
Источник: Габулов займет пост гендиректора "Химок" вместо Анохина
"Челси" может сменить Рюдигера на Кимпембе из "ПСЖ"
СМИ: "Вильярреал" конкурирует с "Зенитом" за полузащитника "Бока Хуниорс"
Источник: "Реал" может включить Азара в сделку по форварду "Лилля" Дэвиду
Тедеско: если пытаешься запретить футболистам сидеть в смартфонах, то стреляешь себе в ногу
Долгов - переходе в "Ростов": захожу в комнату, а у меня сообщение от Карпина. Даже руки немного затряслись
СМИ: "Базель" интересуется Агаларовым
Бышовец: Карпин, Семак, Шварц, Федотов - тренеры, которые проявили себя в этом году 1 эксклюзив
Рангник заявил, что выступает за введение 5 замен в Англии
"Барселона" и Дембеле договорились о продлении контракта
Наумов: мне очень не нравится бригада немецких коммерсантов в "Локомотиве" эксклюзив
Гвардиола призвал устроить забастовку для увеличения числа замен в матчах АПЛ 3
Азмун может перейти в "Ньюкасл" в зимнее трансферное окно 4
Орлов: Дзюба способнее остальных кандидатов на попадание в сборную России 6
Гвардиола отреагировал на сообщения о трансферных планах "Манчестер Сити"
СМИ: "Дженоа" и "Аталанта" ведут переговоры по трансферу Миранчука
Все новости
-