— «Заявление ФИФА о присуждении Польше автоматической победы не имеет никакого значения для нас — нам нужно надеяться на суд.
Другое дело, что он может состояться и в конце года, когда чемпионат мира закончится, никто же не знает, когда CAS начнет рассматривать апелляцию РФС, — приводит слова Колоскова Sport24.
Напомним, соперником сборной Польши по полуфиналу стыковых матчей должна была стать сборная России во главе с Валерием Карпиным, однако ФИФА и УЕФА сначала отстранили российские команды и сборные от международных турниров, а затем пропустили сборную Польши в финал.
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Колосков — о решении ФИФА: не имеет никакого значения для нас — нам нужно надеяться на суд
Почетный президент РФС Вячеслав Колосков прокомментировал решение ФИФА автоматически пропустить сборную Польши в финал стыковых матчей к ЧМ-22.
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