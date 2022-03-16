— Был запланирован сбор к официальным матчам, сейчас проведут сбор без официальных игр. Здесь о преимуществах говорить не нужно, нужно понимать, целесообразно или не целесообразно, — приводит слова Колоскова ТАСС.
С 21 по 27 марта сборная России во главе с главным тренером Валерием Карпиным проведёт учебно-тренировочный сбор в Москве. Тренерский штаб уже огласил заявку команды на эти даты, в которые планируется проведение одного товарищеского матча.
24 марта сборная России должна была проводить в Москве матч полуфинала стыкового турнира к чемпионату мира-2022, однако из-за санкций ФИФА и УЕФА, национальная сборная в турнире участие не примет.
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"Нужно понимать, целесообразно или не целесообразно". Колосков высказался о предстоящем сборе сборной России
Почетный президент РФС Вячеслав Колосков прокомментировал предстоящий сбор национальной сборной России.
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