Ранее СМИ сообщили, что некоторые ведущие футболисты сборной Боснии и Герцеговины откажутся от вызова в национальную команду на матч со сборной России, который должен состояться 19 ноября в Санкт-Петербурге. Идею сыграть с Россией раскритиковал Миралем Пьянич, также против выступил Эдин Джеко.
"Не знаю, как можно охарактеризовать такое поведение боснийцев. Опять какую-то роль в отказе играет политика. Сейчас такие страны находятся под контролем Америки и Запада. Такое поведение от них вполне логично.
Думаю, России стоит договориться с Футбольным союзом Сербии о проведении товарищеского матча. Сейчас российской команде нужна игровая практика, а сербы не кинут РФС так же, как пытаются боснийцы", - приводит слова Пейчиновича Sport24.
Сборная Сербии в сентябре проведет два матча в рамках Лиги наций. 24 сентября сербы дома примут Швецию, 27 сентября в гостях сербская команда сыграет против Норвегии.
Отметим, что Сербия попала на чемпионат мира-2022 в Катаре. Первый матч на этом турнире сербы проведут 24 ноября, соперником станет сборная Бразилии.
"Они не кинут, как пытаются боснийцы". Пейчинович предложил РФС договориться с Сербией о товарищеском матче
Сербский футболист Неманья Пейчинович прокомментировал информацию об отказе лидеров сборной Боснии и Герцеговины играть с российской командой.
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