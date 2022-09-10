Аршавин: любые спарринги сборной России нужно проводить при любой возможности, она должна существовать

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Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Урал
0 - 0 0 0
Торпедо1 тайм
П1 1.8X 3.2П2 5
Факел
15:00
ЛокомотивНе начат
П1 2.95X 3.6П2 2.36
Зенит
17:30
ОренбургНе начат
П1 1.15X 8.8П2 18
Ростов
19:45
СпартакНе начат
П1 2.95X 3.5П2 2.39

Футбольная национальная лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Велес
14:00
РубинНе начат
П1 3.65X 3.5П2 2
Акрон
16:00
РодинаНе начат
П1 2.14X 3.45П2 3.3
Арсенал Тула
17:00
НефтехимикНе начат
П1 1.86X 3.65П2 4
Волгарь
17:00
Волга УлНе начат
П1 1.95X 3.45П2 3.9
Шинник
18:00
КубаньНе начат
П1 2.11X 3.5П2 3.35
СКА-Хабаровск
18:00
УфаНе начат
П1 2X 3.4П2 3.75
Краснодар-2
18:00
ЕнисейНе начат
П1 2.65X 3.4П2 2.55
Алания
19:00
КАМАЗНе начат
П1 1.75X 3.65П2 4.6

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2021/22
Арсенал
Перенесён
Эвертон
Вест Хэм
Перенесён
Ньюкасл
Кристал Пэлас
Перенесён
Манчестер Юнайтед

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2021/22
Реал Мадрид
15:00
МальоркаНе начат
П1 1.33X 5.6П2 9.2
Эльче
17:15
АтлетикНе начат
П1 4.7X 3.55П2 1.84
Хетафе
19:30
Реал СосьедадНе начат
П1 4.2X 3.15П2 2.07
Бетис
22:00
ВильярреалНе начат
П1 2.85X 3.4П2 2.5

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2021/22
Аталанта
0 - 0 0 0
Кремонезе1 тайм
П1 1.37X 4.85П2 7.25
Сассуоло
16:00
УдинезеНе начат
П1 2.65X 3.45П2 2.65
Лечче
16:00
МонцаНе начат
П1 2.47X 3.3П2 3.05
Болонья
16:00
ФиорентинаНе начат
П1 3.15X 3.4П2 2.35
Лацио
19:00
ВеронаНе начат
П1 1.66X 4.2П2 5
Ювентус
21:45
СалернитанаНе начат
П1 1.54X 4.3П2 6.4

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2021/22
Кельн
16:30
УнионНе начат
П1 2.5X 3.35П2 2.95
Фрайбург
18:30
Боруссия МНе начат
П1 2.07X 3.75П2 3.45

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2021/22
Страсбур
14:00
КлермонНе начат
П1 1.73X 3.75П2 4.9
Анже
16:00
МонпельеНе начат
П1 2.55X 3.5П2 2.7
Тулуза
16:00
РеймсНе начат
П1 2.34X 3.45П2 3.1
Лорьян
16:00
НантНе начат
П1 2.43X 3.2П2 3.15
Аяччо
16:00
НиццаНе начат
П1 3.3X 3.1П2 2.42
Ренн
18:05
ОсерНе начат
П1 1.45X 4.9П2 6.8
Монако
21:45
ЛионНе начат
П1 2.65X 3.5П2 2.65
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Аршавин: любые спарринги сборной России нужно проводить при любой возможности, она должна существовать

Экс-полузащитник сборной России Андрей Аршавин высказал мнение о необходимости товарищеских матчей национальной команды.
Фото: Rusfootball.info
- Насколько целесообразно сейчас собирать национальную команду без официальных матчей? В целом сборная же должна существовать. Любые спарринги, если они есть, нужно проводить при любой возможности. Риск получить ненужную травму? Ничего страшного. Сыграют, - передает слова Аршавина "Спорт день за днем".

Ранее стало известно, что сборная России 24 сентября проведет выездной товарищеский матч со сборной Киргизии, тренерский штаб Валерия Карпина уже объявил расширенный состав на сбор, в ходе которого состоится эта игра. В ноябре 2022 года наша национальная команды сыграет на выезде со сборной Ирана, а также проведет матч на своем поле, соперником в котором может стать сборная Боснии и Герцеговины.

15 новых фамилий, отсутствие легионеров и другая линия атаки от Карпина. Разбираем расширенный состав сборной России


Сборная России Аршавин
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