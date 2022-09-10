- Насколько целесообразно сейчас собирать национальную команду без официальных матчей? В целом сборная же должна существовать. Любые спарринги, если они есть, нужно проводить при любой возможности. Риск получить ненужную травму? Ничего страшного. Сыграют, - передает слова Аршавина "Спорт день за днем".
Ранее стало известно, что сборная России 24 сентября проведет выездной товарищеский матч со сборной Киргизии, тренерский штаб Валерия Карпина уже объявил расширенный состав на сбор, в ходе которого состоится эта игра. В ноябре 2022 года наша национальная команды сыграет на выезде со сборной Ирана, а также проведет матч на своем поле, соперником в котором может стать сборная Боснии и Герцеговины.
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Аршавин: любые спарринги сборной России нужно проводить при любой возможности, она должна существовать
Экс-полузащитник сборной России Андрей Аршавин высказал мнение о необходимости товарищеских матчей национальной команды.
Фото: Rusfootball.info