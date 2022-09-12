"Для меня вообще было странным решением договариваться с Боснией и Герцеговиной. У нас есть Сербия, которая соблюдает некий нейтралитет. На месте наших чиновников я обратил бы свой взгляд на Восток", - приводит слова Терюшкова "СЭ".
На прошлой неделе Футбольный союз Боснии и Герцеговины сообщил, что национальная команда страны 19 ноября в Санкт-Петербурге сыграет с Россией. РФС подтвердил договоренность о проведении этого матча. Позже некоторые действующие игроки боснийской сборной высказались против проведения матча. Идею сыграть с Россией раскритиковал Миралем Пьянич, также против выступил Эдин Джеко.
24 сентября сборная России в гостях сыграет с командой Киргизии. Игра в Бишкеке начнется в 17:00 мск.
Терюшков: для меня было странным решением договариваться с Боснией и Герцеговиной. Есть Сербия
Депутат Госдумы Роман Терюшков прокомментировал информацию о возможном отстранении Боснии и Герцеговины от турниров под эгидой УЕФА за проведение товарищеской игры со сборной России.
Фото: ТАСС