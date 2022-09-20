24 сентября сборная России в Бишкеке должна провести товарищеский матч с Киргизией. Встреча на стадионе имени Долона Омурзакова начнется в 17:00 мск.
В СМИ появились опасения по поводу проведения матча из-за боевых действий на киргизско-таджикской границе.
"Все идет по плану. Билетов нет в продаже из-за опасения, что матч не состоится? Старт продаж скоро начнется", - заявили Чемпионату в пресс-службе Федерации футбола Киргизии.
В феврале ФИФА и УЕФА отстранили российские команды и сборные от турниров под своей эгидой. Национальная команда не смогла принять участие в стыковых матчах за путевку на ЧМ-2022 в Катаре. Также Россия была исключена из числа участников Лиги наций.
В ноябре сборная России должна сыграть в гостях с Ираном и дома с Боснией и Герцеговиной.
"Все идет по плану". Федерация футбола Киргизии - о товарищеском матче с Россией
В Федерации футбола Киргизии ответили на опасения по поводу безопасности проведения матча со сборной России в Бишкеке.
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