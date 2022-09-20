– Это было ожидаемо, конечно. Решение УЕФА сто процентов политизированное, ничего нового тут нет. Что теперь нам делать? Здесь очень многое будет зависеть от нас самих. Нам нужно продолжать популяризовать футбол в России, делать соревнования интересными и яркими. Мы все равно вернемся туда. Без России никуда этот мир не пойдет. Я уверен, что мы вернемся только сильнее, – цитирует Гаджиева "РБ Спорт".
Сегодня Российский футбольный союз на всех своих официальных ресурсах объявил о том, что сборная России не будет участвовать в жеребьевке отборочного этапа ЕВРО-2024. Свой ближайший российская национальная команда проведет на этой неделе, 24 сентября. Подопечные Валерия Карпина встретятся со сборной Киргизии в Бишкеке. На ноябрь намечена товарищеская игра со сборной Боснии и Герцеговины, которая должна состояться 19 ноября в Санкт-Петербурге. Сегодня идею проведения данного матча официально поддержал президент Российской Федерации Владимир Путин.
Гаджиев – об отстранении сборной от Евро-2024: без России никуда этот мир не пойдет, а мы вернемся только сильнее
Известный российский футбольный тренер Гаджи Гаджиев прокомментировал решение УЕФА отстранить сборную России от участия в чемпионате Европы-2024.
Фото: ТАСС