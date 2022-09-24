- Хорошо, что выиграли. С первых минут было немного тяжело, поле было вязкое, и тяжело было двигать мяч. Во втором тайме перестроились, и хорошо, что выиграли матч. 6:1 не значит, что соперник слабый, он достаточно хорошего уровня. В первом тайме оказывал сопротивление. В такие моменты непросто, но счет на табло. Есть ли смысл в таких матчах? Конечно. Всегда приятно попадать в сборную, играть за свою страну. На тебя смотрят родители и все люди в России, - передает слова Мелёхина Sport24.
21 сентября молодежная сборная России под руководством главного тренера Михаила Галактионова провела в Борисове выездной товарищеский матч с молодежной сборной Белоруссии, игра завершилась со счетом 6:1 в пользу российской команды. В составе сборной России U21 голами отметились Константин Тюкавин, Владислав Шитов, Владислав Яковлев и Никита Ермаков, который оформил дубль, еще один забитый мяч состоялся в результате автогола. 18-летний центральный защитник "Ростова" Виктор Мелёхин провел за нашу команду первый тайм, который завершился со счетом 1:0 в ее пользу. 24 сентября молодежная сборная России сыграет на выезде контрольную встречу со сверстниками из Казахстана.
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Мелёхин - о победе молодежной сборной: 6:1 с Белоруссией не значит, что соперник слабый, он достаточно хорошего уровня
Защитник молодежной сборной России Виктор Мелёхин прокомментировал разгромную победу в товарищеском матче со сверстниками из Белоруссии (6:1).
Фото: РФС