20 сентября стало известно, что национальная команда не будет допущена до жеребьевки отбора Евро-2024, которая пройдет 9 октября во Франкфурте-на-Майне. Таким образом, Россия не сыграет и в финальной части континентального первенства.
Ломаев был вызван в сборную России на сентябрьский сбор, но не был включен в делегацию команды на товарищеский матч с Киргизией. Эта игра состоится сегодня, 24 сентября. Матч в Бишкеке начнется в 17:00 мск и будет показан в прямом эфире телеканалом "Матч ТВ".
"Печальная новость. Все футболисты с детства мечтают сыграть за свою сборную на чемпионате Европы или мира, а нас лишают такой возможности. Что поделать? Мы заложники ситуации. Дело спортсменов - тренироваться и проявлять себя, а что решат наверху - нам это никак не изменить", - цитирует Ломаева РИА Новости.
В текущем сезоне голкипер Иван Ломаев провел за "Крылья Советов" в Российской Премьер-лиги (РПЛ) 10 матчей, в которых пропустил 14 мячей, в одной игре он оставил свои ворота "сухими".
Ломаев - об отстранении сборной России от Евро-2024: что поделать? Мы заложники ситуации
Вратарь "Крыльев Советов" Иван Ломаев высказался об отстранении сборной России от жеребьевки отборочного турнира чемпионата Европы-2024.
Фото: РФС