Сегодня в Бишкеке россияне победили со счетом 2:1. Эта победа стала волевой, в составе российской команды забивали Александр Соболев и Даниил Уткин.
"Такой результат не удивил - это товарищеская игра. Думаю, сейчас у российских футболистов нет особого желания играть в матчах, которые ничего не значат. У них нет никакой мотивации играть за сборную, когда она отстранена от всех соревнований. Хорошо, что сборной удалось найти соперника, но от этой игры ничего не изменится", - заявил Петржела.
Сборная России провела первый международный матч с ноября 2021 года.
Напомним, в феврале ФИФА и УЕФА отстранила все российские команды и сборные от турниров под своей эгидой. На этой неделе стало известно, что сборная России не будет допущена до жеребьевки отборочного турнира чемпионата Европы-2024. Таким образом, национальная команда не сможет сыграть и в финальной части турнира.
Источник: РБ Спорт
Петржела: у игроков нет мотивации выступать за сборную России
Экс-главный тренер "Зенита" Властимил Петржела оценил игру сборной России в товарищеском матче с командой Киргизии.
Фото: ФК "Зенит"