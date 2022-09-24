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Петржела: у игроков нет мотивации выступать за сборную России

Экс-главный тренер "Зенита" Властимил Петржела оценил игру сборной России в товарищеском матче с командой Киргизии.
Фото: ФК "Зенит"
Сегодня в Бишкеке россияне победили со счетом 2:1. Эта победа стала волевой, в составе российской команды забивали Александр Соболев и Даниил Уткин.

"Такой результат не удивил - это товарищеская игра. Думаю, сейчас у российских футболистов нет особого желания играть в матчах, которые ничего не значат. У них нет никакой мотивации играть за сборную, когда она отстранена от всех соревнований. Хорошо, что сборной удалось найти соперника, но от этой игры ничего не изменится", - заявил Петржела.

Сборная России провела первый международный матч с ноября 2021 года.

Напомним, в феврале ФИФА и УЕФА отстранила все российские команды и сборные от турниров под своей эгидой. На этой неделе стало известно, что сборная России не будет допущена до жеребьевки отборочного турнира чемпионата Европы-2024. Таким образом, национальная команда не сможет сыграть и в финальной части турнира.

Источник: РБ Спорт


Петржела Сборная России Сборная Киргизии
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