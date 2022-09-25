– Сборной России нужно продлить контракт с Валерием Карпиным. На данный момент это идеальная кандидатура. Сборная важна для футбола, к ней все стремятся. Эта часть механизма, для чего вообще люди идут в футбол. Те, кто говорит, что сборная не нужна – вредные люди, – цитирует Баженова "Чемпионат".
На предыдущей неделе Российский футбольный союз в своих официальных ресурсах объявил, что не будет принимать участие в жеребьевке отборочного турнира к Чемпионату Европы, который пройдет летом 2024 года. 24 сентября сборная России провела товарищескую игру со сборной Киргизии. Она прошла в Бишкеке и завершилась победой российской команды со счетом 2:1. Контракт Валерия Карпина со сборной действует до 31 декабря 2022 года.
Баженов: на данный момент Карпин – идеальная кандидатура для сборной, с ним нужно продлить контракт
Экс-игрок "Спартака" Никита Баженов высказался о контракте Валерия Карпина со сборной России.
Фото: Чемпионат.com