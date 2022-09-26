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Кобелев: сборную России ни в коем случае нельзя распускать. Нас могут вернуть в любое время

Бывший главный тренер московского "Динамо" Андрей Коболев прокомментировал нынешнее положение сборной России по футболу.
Фото: РИА Новости
– Нужен ли был матч с Киргизией? Обязательно. С кем можно, нужно договариваться – вне зависимости сильные или слабые соперники. Мы не должны вариться в собственном соку! Должны проверять себе на фоне иностранных команд. Сборную нельзя ни в коем случае распускать. Нас могут вернуть в любое время. И футболисты должны быть готовы. Не только первая сборная, но и молодежная, юношеские, женская. Институт РФС должен работать на полную, – цитирует Кобелева "Спорт уик-энд".

Сборные Киргизии и России встречались друг с другом в товарищеском матче 24 сентября 2022 года. Игра проходила в Бишкеке и завершилась победой россиян (2:1) с голами Александра Соболева и Даниила Уткина. Следующими возможными соперниками сборной России являются сборные Боснии и Герцеговины, Ирана и Казахстана. На предыдущей неделе Российский футбольный союз официально объявил о том, что российская национальная команда не примет участие в жеребьевке отборочного турнира на Чемпионат Европы, который состоится в 2024 году.


Кобелев Сборная России
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