– Для киргизских игроков этот матч был великолепной витриной, их показывали на всю Россию. Они с огромным уважением относились к нашей команде. Футболисты и тренеры говорили, что Россия по сравнению с Киргизией – великая футбольная держава. Я думаю, не стоит переоценивать эту игру. Самое главное, что ребята наконец-то собрались, провели первый матч почти за год, победили. А Кыргызстан - молодцы, хорошая команда, – цитирует Белоуса "Спорт уик-энд".
Товарищеская встреча между сборными Киргизии и России состоялась 24 сентября 2022 года, в городе Бишкек, на стадионе имени Долона Омурзакова. Счет в матче открыли хозяева – на 24-й минуте отличился Алимардон Шукуров. На 30-й минуте с пенальти, который заработал Фомин, счет сравнял нападающий "Спартака" Александр Соболев. На перерыв команды ушли при ничейном результате, а во втором тайме подопечные Валерия Карпина вырвали победу в самой концовке – на 89-й минуте гол забил полузащитник "Ростова" Даниил Уткин. 1:2 – итоговый результат матча, ознаменовавший победу гостей.
Белоус – об игре Киргизия - Россия: для киргизских игроков матч был великолепной витриной, их показывали на всю Россию
Известный футбольный функционер и бывший вице-президент "Локомотива" Юрий Белоус поделился впечатлениями о товарищеской игре сборных Киргизии и России.
Фото: РИА Новости