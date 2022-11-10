"В первую очередь, я буду представлять сборную Камеруна. Но я всегда говорю открыто: Россия — мой дом, у меня есть российский документ. И это тоже хорошо, что могу представлять российский народ на таком большом турнире", - цитирует футболиста "РБ Спорт".
Напомним, Ондуа имеет двойное гражданство – помимо камерунского у него есть российский паспорт. Футболист является воспитанником "Локомотива", сезон 2018/2019 он провел в составе "Анжи" - сыграл в 25 матчах Российской Премьер-лиги и не отметился результативными действиями. На данный момент 27-летний камерунец защищает цвета "Ганновера" из второй немецкой Бундеслиги.
Ондуа: хорошо, что могу представлять российский народ на ЧМ-2022
Защитник сборной Камеруна Гаэль Ондуа поделился впечатлениями от попадания в заявку национальной команды на чемпионат мира 2022.
Фото: Global Look Press