– Многие говорят, что смотреть матч России с Таджикистаном невозможно? Не понимаю людей, которые говорят, что им не нравится соперник. Любого соперника нужно уважать. Самое главное, мы получаем наслаждение от красивой игры. Никто ведь не заставляет смотреть то, что не нравится, – цитирует Кавазашвили "Чемпионат".
Напомним, что сборная России по футболу отстранена от официальных международных соревнований и может участвовать только в товарищеских матчах. Один из таких команда Валерия Карпина проведет 17 ноября, в городе Душанбе, против сборной Таджикистана. Стартовый свисток раздастся в 18:00 по московскому времени. После этого сборная России сыграет еще и со сборной Узбекистана – 20 ноября, в Ташкенте. Последним соперником сборной России была национальная команда Киргизии, которую они обыграли 24 сентября со счетом 2:1. Голы в составе российской сборной забивали Александр Соболев и Даниил Уткин.
Кавазашвили – о матче Таджикистан – Россия: любого соперника нужно уважать. И никто не заставляет смотреть это
Экс-голкипер "Спартака" Анзор Кавазашвили высказался по поводу предстоящего товарищеского матча между сборными Таджикистана и России.
Фото: РИА Новости